Très bon quatrième d’un chrono où il a devancé Campenaerts, le coureur de chez Lotto-Soudal a impressionné le sélectionneur.

Temps fort de la Course au Soleil dans la perspective du classement général, le contre-la-montre de quinze kilomètres tracé mercredi autour de Saint-Amand-Montrond (la ville natale de Julian Alaphilippe) l’était aussi sous un prisme bien plus belgo-belge.

On le sait depuis plusieurs mois déjà, notre coach national pourra emmener une sélection de cinq coureurs aux prochains Jeux olympiques de Tokyo parmi lesquels deux devront doubler chrono et course en ligne. Si Remco Evenepoel a validé son billet pour le Japon dès l’été dernier grâce à son titre de champion d’Europe de la spécialité, le choix de Rik Verbrugghe quant à l’identité du second spécialiste de l’effort en solitaire qu’il emmènera en Asie s’annonce cornélien. Entre le phénomène de Schepdaal, Van Aert, Campenaerts, Lampaert, Teuns (vainqueur du chrono de la Ruta del Sol) ou encore Thomas De Gendt, notre pays n’a, en effet, jamais concentré autant de talents dans cet exercice.