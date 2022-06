Il y a comme un air de mois de juillet. Et un parfum de Tour de France. À un peu moins d’un mois du départ de la Grande Boucle, plusieurs favoris de la plus célèbre course au maillot jaune viendront peaufiner leur préparation, et plus si affinités, sur le Critérium du Dauphiné. Qui débute dimanche, pour huit étapes athlétiques, bien corsées. "Un condensé de montagne", préviennent les organisateurs, sur l’affiche de leur épreuve. Les Jumbo-Visma de Wout Van Aert y viendront avec leur grosse artillerie pour la victoire finale, avec Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard. Cela promet d’être très relevé pour désigner le successeur de Richie Porte.



(...)