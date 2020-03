Avec pas moins de trois rendez-vous majeurs cette année, Rik Verbrugghe, le sélectionneur national, ne va pas chômer.

Pour Rik Verbrugghe, les mois qui viennent s’annoncent particulièrement intenses. En cette année olympique, le sélectionneur, qui a en charge les élites mais aussi les espoirs, va avoir du boulot et de multiples occasions de faire montre de ses capacités à décider et diriger des hommes. Avec les Jeux Olympiques, les championnats d’Europe et du Monde, ce sont trois grands rendez-vous qui vont rythmer la deuxième partie de la saison.

Entre la course sur route des JO de Tokyo, le samedi 25 juillet, et celle des Mondiaux de Martigny, le dimanche 27 septembre, il y a seulement neuf semaines, mais également six occasions de s’emparer d’un titre et, ou, d’une ou plusieurs médailles. Remco Evenepoel devrait disputer les six épreuves, les trois courses en ligne et les trois contre-la-montre.

"C’est le plan en effet", sourit Rik Verbrugghe. "Si tout se passe bien, si son planning est respecté, il va disputer les six courses avec, à chaque fois, parce que les tracés lui conviennent, des chances de s’illustrer. Comme aux Jeux et aux Mondial, dont il a fait de vrais objectifs, Evenepoel devrait aussi doubler aux championnats d’Europe (NdlR : le 9 et le 13 septembre à Trento). N’oubliez pas qu’il est tenant du titre européen de chrono. Les deux courses ont lieu onze et sept jours avant le chrono de Martigny et quatre de plus avant la course en ligne. On peut faire les deux championnats. On peut considérer que toutes ces épreuves forment un seul bloc durant lequel il y a moyen de conserver un haut degré de forme."

