C’est ce samedi à Schelle, près d’Anvers, que seront décernés les différents prix des Sportifs belges de l’année. Un trophée créé en 1967 par les membres de Sportspress.be, l’Association des journalistes sportifs de Belgique. À l’époque, Ferdinand Bracke, alors recordman du monde de l’Heure, avait inauguré le palmarès de ce prix qui ne concernait que les hommes. Il fallut attendre 1975 pour que soit créé son pendant féminin.

Désormais, ce sont six récompenses qui sont attribuées en fin d’année après le vote des journalistes sportifs professionnels du pays : le Sportif, la Sportive, le Coach, l’Espoir, l’Équipe et le Paralympique de l’année.

Pour la première fois, trois coureurs cyclistes sont nommés parmi les trois derniers sportifs retenus, Victor Campenaerts, Remco Evenepoel et Wout Van Aert. Et donc, quel que soit le résultat du vote, pour la vingtième fois en 53 éditions, un coureur sera désigné Sportif belge de l’année et succédera ainsi à Eden Hazard.

Trois athlètes d’une même discipline, c’est une première chez les messieurs, puisqu’en 1996, les judokates Ulla Werbrouck, Gella Vandecaveye et Marie-Isabelle Lomba, toutes médaillées olympiques aux Jeux d’Atlanta, avaient trusté les trois places du podium féminin.

Cette domination des coureurs a d’ailleurs déclenché des critiques et provoqué pas mal de réactions. Même le sélectionneur national, Rik Verbrugghe, actuellement en Espagne, où il a vu de nombreux coureurs en stage pour planifier la saison prochaine au niveau de l’équipe nationale, a été un peu surpris.

Quel est votre avis sur ce dernier trio 100 % cycliste ?

"Je suis content bien sûr, mais d’un autre côté, je me pose des questions. C’est un peu bizarre, un peu dommage même. Je suis flatté comme cycliste, comme sélectionneur, mais d’autres sportifs et d’autres disciplines méritaient aussi d’être là. Ce n’est pas que les Belges sont mauvais dans les autres sports ! Ce serait plus logique de prendre un cycliste, un footballeur, un athlète…"

Plus logique ?

