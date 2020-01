Rik Verbrugghe suit avec attention l’évolution de Remco Evenepoel.

"Remco est occupé à se découvrir, à voir quelles sont les courses qui lui conviennent le plus", dit le sélectionneur. "Je suis impatient de le voir sur les classiques wallonnes, par exemple. Sera-t-il aussi explosif qu’Alaphilippe et Valverde sur le Mur de Huy ? Sans doute pas. Peut-être que Liège-Bastogne-Liège lui convient un peu plus que la Flèche. Mais il pourrait aussi gagner en attaquant de loin comme je l’ai fait en 2001 ou lui-même à San Sebastian. Ce ne sera pas facile, notamment de contrecarrer la tactique des équipes avec des favoris qui bloquent la course."

(...)