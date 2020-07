Rik Verbrugghe, le sélectionneur national, a été impressionné par la force d’Evenepoel.

Tous les regards étaient tournés vers le Tour de Burgos et la première arrivée au sommet depuis la reprise de l’après-confinement. Y compris ceux de Rik Verbrugghe, le sélectionneur national, qui n’a rien raté de la nouvelle démonstration de force du jeune prodige belge.

Rik, une nouvelle victoire de Remco ! Qu’en avez-vous pensé ?

"En tant que sélectionneur national, cela me rassure énormément ! Il a vraiment donné une bonne impression dans l’ascension de ce col. Avec ce qu’il a déjà montré dans le passé, ce nouveau succès n’est plus une surprise… Et j’ai même envie de dire qu’on n’a pas encore tout vu de Remco, par rapport à ses qualités sur le vélo… Cela promet pour la suite."

(...)