Nouveau manager sportif de la formation Israël Start-Up Nation, Rik Verbrugghe veut aider la structure financée par le milliardaire Sylvan Adams à franchir un nouveau palier.

Sur les hauteurs de La Gleize, le tapis ouateux d’une neige encore immaculée donne à l’endroit l’écho apaisant d’un lieu hors du temps. Venu passer les fêtes dans sa résidence ardennaise en compagnie de son épouse Claudia (la sœur de Greg Van Avermaet), Rik Verbrugghe a plongé à pieds joints dans cet océan de sérénité… entre deux vidéoconférences. Nouveau manager sportif de la formation Israël Start-Up Nation qui a accueilli Chris Froome cet hiver, l’ancien sélectionneur national est déjà totalement immergé dans ses nouvelles fonctions.

"Le boulot ne manque pas et l’énergie du groupe et du staff nous a même amenés à programmer des réunions de travail les jours de Noël et du réveillon de la Saint-Sylvestre !" Un rôle au sommet de la pyramide d’une équipe financée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams à qui l’ancien vainqueur de la Flèche wallonne veut donner une nouvelle envergure.

Rik, l’annonce de votre arrivée chez Israël Start-Up Nation avait été faite le 16 octobre dernier mais depuis quand avez-vous réellement commencé à œuvrer dans vos nouvelles fonctions ?