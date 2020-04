Monsieur Paris-Roubaix craint de plus en plus pour son record.

Pour beaucoup, Roger De Vlaeminck ne devrait déjà plus être le recordman du nombre de victoires sur Paris-Roubaix (4). Mais cette année-là, l'Australien Mathew Hayman privait, à la surprise générale, Tom Boonen d'un cinquième pavé sur le vélodrome de Roubaix. Maintenant que Boonen a pris sa retraite, De Vlaeminck et lui-même peuvent dormir sur leurs deux oreilles puisque aucun coureur en activité ne compte plus d'un succès sur l'Enfer du Nord.

Pourtant, Roger De Vlaeminck estime que celui qui va battre son record est bel et bien dans le peloton : il s'agit de Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais qui n'a encore jamais disputer le Reine des classiques aurait dû en prendre le départ ce dimanche sans l'annulation de l'épreuve pour cause de coronavirus.

"Je pense qu'il peut le faire, c'est un garçon fantastique", a expliqué De Vlaeminck à Sporza, "Wout Van Aert va également remporter Paris-Roubaix, ce seront deux solides concurrents pour les années à venir. Je parie que Van Aert va le remporter à trois reprises, Van der Poel quatre ou cinq fois", estime Monsieur Paris-Roubaix.

Et l'ancien coureur de continuer à complimenter le champion du monde de cyclo-cross : "Van der Poel peut également remporter le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège. Il peut remporter les cinq monuments, je lui souhaite de tout cœur parce qu'il peut vraiment tout faire : Il est calme, s'exprime bien, s'entraîne bien, se soigne bien... Il me ressemble un peu, il est également polyvalent. Je pense que Wout Van Aert et lui sont deux coureurs fantastiques."

Tout comme les deux jeunes coureurs, Roger De Vlaeminck a combiné le cyclo-cross et la route durant toute sa carrière.