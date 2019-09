Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservé son maillot rouge mercredi au terme de la 17e étape du Tour d'Espagne, mais il a vu le Colombien Nairo Quintana lui reprendre 5 minutes et 20 secondes.

"C'était une journée difficile. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû être là où j'étais, j'aurais dû être à l'avant", a déclaré Roglic, qui s'est retrouvé distancé dans un second peloton. "L'équipe m'a sauvé avec un énorme effort. C'est allé à fond dès le départ et c'était comme ça pour le reste de la journée. Notre équipe a dû faire un gros effort dès le départ. À la fin, on ne pouvait pas en faire plus donc d'autres équipes ont dû travailler. On est toujours dans une bonne position. C'était une journée difficile pour tout le monde. On a perdu une bataille aujourd'hui, mais pas la guerre. Je n'ai jamais eu l'impression que la Vuelta était perdue. D'autres coureurs avaient besoin de finir aussi vite que possible donc est allé à fond jusqu'au bout. On verra à Madrid mais les choses ont toujours l'air bien pour nous. La Vuelta est vraiment imprévisible et on peut encore attendre une grande bataille dans les jours à venir", conclut le Slovène, qui compte 2:24 d'avance sur Quintana au général.