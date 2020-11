Vainqueur du chrono, le Slovène a retrouvé le maillot rouge, mais rien n’est fait pour la victoire qu’ambitionnent aussi Carapaz et Carthy.

La 75e édition du Tour d’Espagne promet de rester passionnante jusqu’à samedi. Car la 13e étape de la Vuelta, le seul contre-la-montre prévu cette année, si elle a provoqué les changements attendus au classement, n’a pas créé d’écarts définitifs. Rien n’est donc fait pour la victoire finale, en tout cas entre les trois hommes forts puisque leurs premiers poursuivants Dan Martin et Enric Mas voient le podium s’éloigner de plus en plus.