Roglic et l’art de se relever Cyclisme Julien Gillebert © BELGAIMAGE

Un mois après sa déconvenue à Paris-Nice, le Slovène a une nouvelle fois su rebondir.



Et de treize. Primoz Roglic a remporté, ce samedi, sa treizième victoire dans un classement général d’une course UCI. Une collection entamée en 2015, sur le Tour d’Azerbaïdjan, qui s’est rapidement complétée sur son tour national, dominé deux fois, sur le Tour d’Algarve, sur celui de Romandie, gagné deux fois aussi, sur l’UAE Tour, sur le Tour de l’Ain, sur Tirreno-Adriatico, sur le Tour d’Espagne qu’il a remporté ces deux dernières années, et sur le Tour du Pays basque, qu’il a enlevé cette saison. Comme en 2018.



(...)