Roglic: "Je suis impatient d'affronter Evenepoel à la Vuelta" Cyclisme N. Ch. Si Remco Evenepoel va se frotter à Tadej Pogacar du côté de Tirreno-Adriatico la semaine prochaine, il devrait affronter Primoz Roglic à la Vuelta, fin août. © Belga

Primoz Roglic sera le grand favori de Paris-Nice, à partir de dimanche, avant d'aider Wout Van Aert à Milan-Sanremo et de viser un succès à la Flèche wallonne et/ou à Liège-Bastogne-Liège, fin avril. Il pourra alors se concentrer sur ses deux principaux objectifs de la saison: le Tour de France et le Tour d'Espagne.



Interrogé par nos confrères de la RTBF, le champion olympique du chrono s'est d'ailleurs attardé, avec un peu d'avance, sur ce dernier grand tour de la saison: "Je voudrais tellement affronter Remco Evenepoel. Il fait partie de tous ces jeunes gars extrêmement talentueux, super forts. Et donc, à coup sûr, ce ne sera pas facile !"



Qu'il se rassure, le Slovène ne devra pas attendre l'été pour affronter le Brabançon puisque les deux hommes devraient se retrouver sur les classiques ardennaises.



Entre temps, les classiques et la Vuelta, Roglic visera surtout un premier succès sur le Tour de France: "Nous ne sommes pas les seuls chez Jumbo-Visma à nous demander comment battre Tadej", explique-t-il à propos de Pogacar. "Mais je ne pense pas mon temps à y penser, je suis surtout concentré sur la meilleure manière de nous préparer."