Primoz Roglic, Steven Kruijswijk et Robert Gesink, tous des coureurs de l'équipe cycliste Jumbo-Visma, font partie des participants de la version virtuelle, sur home trainers, du Tour d'Italie, le "Giro d'Italia Virtual".

Ils participeront à partir de samedi aux sept étapes à parcourir. Deux d'entre elles se disputeront chaque semaine jusqu'au 10 mai. Avec les recettes recueillies, le Giro entend soutenir la Croix-Rouge italienne dans son travail de lutte contre le coronavirus.

Cinq sponsors ont rejoint la course virtuelle à laquelle participent six équipes cyclistes, dont Astana avec le Danois Jakob Fuglsang, plus une sélection nationale italienne comprenant Elia Viviani et Matteo Trentin. Un certain nombre de coureurs de l'équipe espoir italienne et un certain nombre d'anciens coureurs, dont Ivan Basso, Stefano Garzelli et Claudio Chiappucci, seront également en action à domicile sur leur home trainer.

Les équipes Trek-Segafredo, Movistar et Astana et la sélection italienne disputeront un Giro Rosa.

Les cyclistes amateurs peuvent également participer s'ils disposent d'un compte Garmin. Ils se feront concurrence pour un prix distinct.