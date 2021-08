Primoz Roglic a remporté le contre-la-montre d'ouverture de la Vuelta et a porté le maillot de leader depuis lors. Lundi, il a dû le céder à Rein Taaramäe vainqueur de la 3e étape au Picon Blanco.

"Que nous ayons perdu le maillot est tout simplement bon pour nous. Mes coéquipiers ont roulé toute la journée, et ils ont effectué un super bon travail", a avancé le Slovène bien qu'il ait été isolé sur la fin et que les leaders de l'ombre Steven Kruijswijk et Sepp Kuss aient perdu du temps.

"La journée s'est parfaitement déroulée pour nous. Tout s'est bien passé en cours de route et je suis satisfait. Il y avait beaucoup de vent dans la montée, ce qui a même rendu l'air un peu froid. Surtout après la chaleur de ces derniers jours, il a fallu s'adapter. C'était une montée raide et difficile, mais le résultat ne dit pas grand-chose. Il y a encore beaucoup d'étapes difficiles à venir. Je suis satisfait de mes propres performances. Cela va de mieux en mieux. C'est évident que je peux encore grimper, ce qui est agréable à voir", a conclu le leader Jumbo-Visma, double vainqueur de la Vuelta.