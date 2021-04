Pour le Slovène, de nombreux voyants sont au vert à deux mois et demi du Grand Départ de Brest.

La forme est là

Après son double crash du 14 mars, entre le Plan-du-Var et Levens, on pouvait craindre des lendemains difficiles pour l’ancien sauteur à skis, victime sur le coup d’une luxation de l’épaule gauche. Mais Primoz Roglic a rapidement retrouvé des jambes de feu pour s’imposer dès sa course de reprise, lors du contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque. Avec cinq victoires en douze jours de course, le Slovène surfe sur la vague qui lui a permis de terminer les deux dernières saisons à la première place mondiale. Primoz Roglic présenterait même un bilan immaculé s’il n’avait pas été accablé par la malchance lors de la dernière étape de Paris-Nice.