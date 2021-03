Roglic retrouve le maillot jaune: "Nous sommes optimistes" Cyclisme Eric de Falleur © AP

Le Slovène a profité de la première arrivée en altitude pour faire coup double.



Il y a longtemps que Primoz Roglic a tourné la page du Tour de France. Quinze jours après sa cruelle déconvenue à la Planche des Belles Filles, le Slovène avait épinglé Liège-Bastogne-Liège. Puis il avait enrichi son palmarès un mois plus tard par un deuxième succès à la Vuelta. Sur les monts du Beaujolais, le no 1 mondial a offert une tournée générale et retrouvé un bien que Tadej Pogacar lui avait arraché du dos en septembre : le maillot jaune. Certes, il ne s’agit que de celui de Paris-Nice, mais pour Roglic, c’est aussi une bonne manière d’exorciser son cauchemar.



(...)