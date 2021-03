Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), troisième à 28 secondes de Dennis, s'empare du maillot vert et blanc de leader du général. Dennis, double champion du monde de la discipline en 2018 et 2019, a signé un chrono de 22:27 et a devancé de 5 secondes le Français Rémi Cavagna, équipier d'Almeida chez Deceuninck-Quick Step.

Il s'agit de la première victoire de l'Australien sur un contre-la-montre depuis son titre de champion du monde conquis en 2019 à Harrogate en Grande-Bretagne, et de sa 29e victoire en carrière.

Almeida s'empare donc de la tête du classement général au détriment d'Andreas Kron (Lotto Soudal), vainqueur de la première étape lundi. Il devance l'Américain Brandon McNulty (UAE Emirates) qui est dans le même temps et le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) de 6 secondes.

Mercredi, la troisième étape mènera le peloton entre le Canal Olimpic de Catalunya et Vallter 2000 sur une distance de 203,1 km.