Rohan Dennis a remporté le 5e et dernier tronçon du Tour de Suisse cycliste virtuel, sur la plate-forme "Digital Swiss 5", dimanche.

L'effort proposé était long de 36 km sur les routes recomposées de Fiesch à Sedrun (Lukmanierpass). L'Australien de la formation Ineos s'est montré le plus costaud résistant au retour dans les derniers hectomètres de l'Irlandais Nicolas Roche (AG2R La Mondiale), 2e à 12 secondes.

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 3e à 38 secondes, complète le podium.

Le Lukmanier n'est pas très dur, mais long. Dans le jeu, les coureurs ont rejoint le col de 1.400m à mi-chemin pour rallier l'arrivée. Rohan Dennis a roulé tout juste moins d'une heure (59 minutes et 38 secondes).

Ils étaient trois Belges - de Lotto Soudal, Gerben Thijssen, Stan Dewulf et Tim Wellens - à produire leur effort dimanche. Wellens a terminé 29e à près de six minutes de Dennis. Thijssen est classé 36e et Dewulf 41e.

Samedi, le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) s'était imposé sur 46 minutes d'effort. Greg Van Avermaet (CCC Team) avait pris la 4e place sur 36,8 km

Le Tour de Suisse virtuel se composait de cinq courses individuelles d'une heure environ chacune sur des vélos d'entraînement connectés à une plate-forme (Rouvy) qui empruntait des routes figurant sur le parcours du Tour de Suisse.

Mercredi, Rohan Dennis, déjà, spécialiste du contre-la-montre, avait remporté la première étape. Küng s'était imposé jeudi et Nicolas Roche vendredi, soit les hommes les plus en condition du moment.

Dix-neuf équipes professionnelles de trois coureurs avaient accepté de participer à l'effort, pouvant changer de coureurs chaque jour.

Le Tour de Suisse, une épreuve WorldTour qui devait se dérouler du 7 au 14 juin, a été annulé, comme toutes les courses cyclistes, en raison de la pandémie de coronavirus.