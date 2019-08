Quinzième, c'est la place de Romain Bardet au classement général du dernier Tour de France. Il s'agit du pire résultat de l'Auvergnat depuis sa première participation à la Grande Boucle en 2013, où il avait également pris la quinzième place. Une grande déception pour le dauphin de Chris Froome en 2016 : "Malgré la joie d'avoir conquis le maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour de France, la saison 2019 n'a pas satisfait les objectifs que je m'étais fixés", explique-t-il dans le communiqué de son équipe

Ce vendredi, Bardet a annoncé qu'il ne remonterait plus sur le vélo en 2019. "Après quelques jours de réflexion personnelle et d’échanges avec la direction de l’équipe AG2R La Mondiale, il m’est apparu évident que j’avais besoin de me régénérer physiquement et mentalement pour revenir plus fort la saison prochaine", a estimé le Français.

Si son programme n'est bien évidemment pas encore défini, il est probable que Romain Bardet découvre le Tour d'Italie la saison prochaine et fasse l'impasse sur le Tour de France pour la première fois depuis 2013.