La France qui rit et la France qui pleure. En remportant sa troisième victoire au sprint sur le Giro (grâce à un retour sur les échappées à… 600 m de la ligne), Arnaud Démare a une nouvelle fois fait sourire les supporters tricolores. Ces derniers en avaient bien besoin après le coup de massue qu’ils avaient pris sur la tête, quelques heures avant, avec l’abandon de Romain Bardet. Malade, le quatrième du classement général, qui se positionnait lui-même (et à juste titre) parmi les "trois meilleurs coureurs" de ce Giro, avec Carapaz et Landa, n’a pu rallier Cuneo ce vendredi.



(...)