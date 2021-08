Le Français parti en solitaire à 6 km de la banderole s'est imposé à l'issue des 165,7 km du parcours qui avait débuté à Don Benito devant l'Espagnol Javier Herrada (Cofidis), 2e à 44 secondes, et l'Australien Jay Vine (Alpecin-Fenix) 3e dans le même temps. Bardet a profité de sa présence en tête de la course tout au long de la journée et des deux autres cols, pour s'emparer du maillot de meilleur grimpeur de cette Vuelta que détenait l'Italien Damiano Caruso (Barhain-Victorious). L'Auvergnat décroche à 30 ans sa 9e victoire et la 2e en 2021. Le 5 août il avait remporté la 3e étape du Tour de Burgos.

Le peloton avec tous les favoris accusait 14 minutes de retard avant l'ultime ascension.