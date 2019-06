Arnaud Démare a fait parler sa pointe de vitesse, vendredi à l'arrivée de la 2e étape de la 43e Route d'Occitanie cycliste (2.1), connue jusqu'en 2017 comme la Route du Sud (de la France).

Le sprinter de l'équipe Groupama-FDJ a devancé le Britannique Chris Lawless (Ineos) et le Néerlandais Moreno Hofland (EF Education First) à Martres-Tolosane après un parcours de 187,7 km qui avait débuté à Labruguière. Le champion du monde l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), vainqueur jeudi de la première des quatre étapes, a conservé le maillot jaune de leader. Il possède 4 secondes d'avance sur l'Irlandais Eddie Dunbar (Ineos) et 8 sur le Français Elie Gesbert (Arkéa-Samsic).

Samedi, la 3e étape reliera Arreau et Luchon-Hospice de France sur la distance de 173 kilomètres. L'épreuve se ponctuera dimanche sur une étape moins délicate entre Gers-Astarac Arros en Gascogne et Clermont-Pouyguillès (154,8 km). Valverde, qui revient à la compétition, avait remporté l'épreuve l'an dernier.