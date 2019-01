Ryan Cortjens, désigné comme favori des championnats de Belgique de cyclocross juniors avec Witse Meeussen, a parfaitement tenu son rang en remportant les lauriers. " C'est un très beau titre car ce fut un cross très difficile", a déclaré le Belge de IKO-Beobank.

Rester sur le parcours de Kruibeke ne semblait pas être facile ce samedi. La pluie a, en effet, rendu le parcours glissant et Cortjens a pu en faire l'expérience dès le début de la course, lorsqu'il a chuté dans le premier tour. "Je me suis retrouvé derrière mais j'ai rapidement réussi à remonter, ce qui m'a permis d'effacer les doutes. C'est une très belle victoire sur un parcours très lourd."

Witse Meeussen a dû se contenter de la deuxième place. "Cela devait en être ainsi", a-t-il expliqué. "J'ai tout donné et j'ai terminé en deuxième position. Je dois être satisfait de cela."

Thibau Nys, pour ses premiers championnats de Belgique chez les juniors, a fini sur la troisième marche du podium. "Au début, tout s'est déroulé parfaitement bien. Au niveau de la pente, j'ai tenté de prendre la tête mais, surement emporté par mon enthousiasme, j'ai quitté la route. J'ai perdu un temps précieux que je n'ai pas pu récupérer. J'ai essayé de me rapprocher sans succès. Il faut ensuite admetttre que les deux autres étaient plus forts. Ce n'était pas possible d'aller chercher mieux que le bronze aujourd'hui."