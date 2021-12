Après cinq années chez Bora, le Slovaque espère retrouver de sa superbe dans l’équipe française.

Quand on recense les transferts de l’intersaison, plusieurs d’entre eux attirent les regards. On pourrait citer le retour de Vincenzo Nibali et de Miguel Angel Lopez chez Astana, celui de Sam Bennett chez Bora, l’arrivée de Rohan Dennis chez Jumbo ou celle de Joao Almeida chez UAE. Mais le transfert le plus marquant est à mettre à l’actif de Total Energies qui a enregistré l’arrivée de Peter Sagan. Désormais, tous s’interrogent sur la faculté qu’aura ou non le Slovaque à revenir au premier plan.