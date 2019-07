Il n’y a pas que Sky/Ineos qui domine le Tour de France depuis 2012. Peter Sagan vient de remporter son septième maillot vert en huit éditions de la Grande Boucle. Comme l’équipe britannique, le Slovaque a laissé un titre en route, en 2017, suite à son exclusion de Vittel. Pour résumer, à chaque fois que Peter Sagan termine un Tour de France, il ramène le maillot vert à Paris.

Le triomphe du coureur Bora-Hansgrohe dans le classement par points 2019 s’est construit à peu près de la même manière que les années précédentes avec une domination outrancière. Laissant comprendre aux adversaires du Slovaque qu’il était quasiment inutile de lutter. "Le maillot vert ? Je pense que Sagan est trop fort. C’est dans les montées que ça se fait. C’est un excellent coureur, très combatif, et même sur le plat c’est très dur de le battre", avançait ainsi Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) dès la septième étape.

Ceux qui s’amusaient du fait que Peter Sagan porte exceptionnellement le maillot de sa formation au départ de la Grande Boucle n’ont pas dû rigoler très longtemps. Dès la troisième étape, le Slovaque a pris le pouvoir pour ne plus le lâcher. Le coureur Bora-Hansgrohe a désormais porté le maillot vert à 125 reprises, soit près de cinq étapes sur six. Avec sept classements par points remportés, Peter Sagan efface des tablettes les six succès d’Erik Zabel entre 1996 et 2001. Une domination sans partage qui est bien acceptée par le grand public puisqu’elle s’accompagne de facéties telles que les nombreux wheelings effectués par le triple champion du monde dans les cols.

Même si ce nouveau succès est dénué de suspense, Peter Sagan ne boude pas son plaisir. "Un septième maillot vert, c’est très spécial. Je suis très heureux", a ainsi indiqué le Slovaque samedi soir. Ce nouveau maillot vert, agrémenté d’une victoire d’étape à Colmar, ne laisse entrevoir aucun déclin chez le coureur Bora-Hansgrohe. Le règne du Géant vert ne touche sans doute pas encore à sa fin.