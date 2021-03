Sam Bennett a décroché sa première victoire sur une grande course d’un jour.

Les Moeren ont à nouveau joué leur rôle, ce mercredi, pour l’épreuve d’ouverture de la campagne flandrienne. Il y a eu plusieurs tentatives de bordures dans cette zone exposée au vent de la mer du Nord. Mais celui-ci n’était pas assez fort pour provoquer de véritables cassures dans un peloton constamment attentif et vigilant. Qui est donc resté groupé en vue de l’arrivée de Bruges-La Panne. Reprenant l’échappée matinale composée de six courageux (Gerben Thijssen, Ruben Apers, Alexis Gougeard, Barnabas Peak, Erik Resell et Wout Van Elzakker) et des offensives des Lotto-Soudal, comme celles de Brent Van Moer ou Tosh Van der Sande dans le final.