Sam Bennett convoité par... Ineos-Grenadiers ! Cyclisme N. Ch. L'Irlandais est sans doute le meilleur sprinteur du monde, en ce moment. © Bellga

Patrick Lefevere l'a dit : Sam Bennett quittera la Deceuninck-Quick Step en fin de saison. Le Wolfpack devrait renforcer l'équipe autour de Remco Evenepoel et s'appuyer essentiellement sur Cavendish et Jakobsen dans les sprints, à partir de 2022.



Et alors que Bennett semblait en partance pour la Bora, son ancienne équipe, le Nieuwsblad nous apprend ce mercredi l'intérêt de la formation britannique Ineos-Grenadiers. L'équipe d'Egan Bernal et Geraint Thomas, véritable chasseuse de grands tours, pourrait donc se laisser à nouveau tenter par un sprinteur du top, après avoir fait signer Mark Cavendish en 2012, dans ses meilleures années.



Si Bora devrait recruter Ryan Mullen, un ami de Bennett dans le peloton, pour la saison prochaine, Ineos compte également un proche du sprinteur dans son équipe: l'entraîneur belge Kurt Bogaerts, qui a assisté au mariage de Bennett.