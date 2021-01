"Je suis dans une équipe avec le meilleur sprinter du plus récent Tour de France et le meilleur sprinter de tous les temps", a déclaré Fabio Jakobsen lors de la présentation de l'équipe Deceuninck-Quick Step. "Cela me motive énormément." Le Néerlandais faisait référence à Sam Bennett et Mark Cavendish. L'Irlandais devait compenser le départ d'Elia Viviani après avoir été mis lui-même sur la touche par Bora-hansgrohe. Alors que l'Italien n'était plus que l'ombre de lui-même chez Cofidis en 2020 et n'a pas eu l'occasion de goûter à la victoire, Bennett l'a fait à sept reprises dont deux fois au Tour et une fois à la Vuelta.

"Je ne sais pas si je peux rivaliser avec la saison 2020", a-t-il déclaré lors de l'événement de presse en ligne de l'équipe. "C'était une saison tellement incroyable. Personnellement, j'aimerais gagner plus d'étapes au Tour, d'autant plus que le parcours est plus favorable aux sprinters cette année qu'en 2020. Nous verrons ensuite comment cela se passe avec le maillot vert aussi".

Il rêve également d'une victoire dans une course d'un jour du WorldTour. "C'est ce qui manque actuellement à mon palmarès et j'aimerais bien combler ce manque cette année. Pourquoi pas une course comme Milan-Sanremo ou une course similaire. Je rêve de cela. J'ai passé un hiver sans souci et le stage d'entraînement se déroule bien pour le moment. Je sens que ma forme s'améliore et j'ai la confiance nécessaire pour réussir à nouveau. J'espère que nous pourrons bientôt reprendre la course".

Bennett voit un autre sprinter arriver dans l'équipe avec Cavendish. "Et j'en suis heureux", a-t-il ajouté. "Je suis convaincu que je peux apprendre beaucoup de lui." On sait que l'Irlandais est parfois hésitant et qu'il a besoin d'un coup de pouce. "Ce que je peux apprendre de Mark, c'est comment il gère les choses mentalement, comment il fait face à la pression. Il a gagné tant de courses. S'il ne gagnait que deux étapes dans un grand tour, les gens disaient que c'était un mauvais tour pour lui. Je pense que la façon dont il a géré cela est intéressante. Il a toujours placé la barre très haut pour lui-même et je peux certainement tirer de lui des choses sur sa façon de vivre les grandes courses, son état d'esprit".