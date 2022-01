Pour son retour dans l’équipe Bora-Hansgrohe, Sam Bennett a deux grands objectifs : cibler le maillot vert et les championnats du monde en Australie.

"Vous savez, c’est motivant quand on vous veut vraiment dans l’équipe...". Cette déclaration de Sam Bennett à Cyclingnews n’est pas dénouée de sens. Malgré son maillot vert au Tour de France en 2020 et ses sept victoires en 2021, Deceuninck-QuickStep a décidé de lâcher son sprinteur.

Au début, cette signature avec la formation belge semblait être un partenariat de rêve pour Bennett mais ce mariage perd peu à peu de son éclat au fil des événements. Le 9 mai 2021, le coureur irlandais se blessait au genou lors d’un entraînement. Un incident banal qui va prendre des proportions que peu de gens auraient alors imaginé. Bennet non-disponible pour le Tour de France 2021, Patrick Lefevere remet en doute la blessure de son sprinteur, une interrogation blessante que l’Irlandais n’a jamais voulu aborder. Après cet événement, Bennett s’est senti délaissé : "Vers octobre, novembre, je me sentais oublié. Le monde du cyclisme passe rapidement à autre chose. Une fois que vous êtes blessé et que vous êtes out, la vie continue et tout le monde s'en fiche." Touché mentalement par cette période, Bennett s’est relevé grâce notamment à la naissance de son fils Benjamin et son grand retour dans l’équipe Bora.