Première étape et premier sprint avec à la clé un nouveau succès pour Sam Bennett.

De Saint-Cyr-l’École, dans la banlieue de Versaille d’où partait et où finissait la 1re étape de Paris-Nice, aux Champs-Élysées, il y a vingt kilomètres à peine, à vol d’oiseau. Mais pour Sam Bennett, qui avait enlevé sur la plus belle avenue du monde la dernière étape du Tour de France le 20 septembre dernier, tout de vert revêtu, un sprint reste toujours un sprint et une surtout occasion d’ajouter une ligne à son palmarès de plus en plus fourni.

L’Irlandais s’est donc imposé ce dimanche, dans la commune des Yvelines d’où on peut voir, au loin, la Tour Eiffel, et c’est en jaune qu’il repartira ce lundi pour la deuxième étape.