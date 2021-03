Après une étape monotone pendant ses deux premiers tiers, Sam Bennett a gagné le sprint.

Il y avait cinquante ans que Paris-Nice n’avait plus fait étape à Bollène, mais comme lors de ses sept précédents arrêts de la Course au Soleil dans la commune du Vaucluse (dont les deux derniers consacrèrent le jump du Flandrien Eric Leman), l’étape, la 5e de cette 79e édition, s’est terminée par un sprint. Dont, personne ne se montrera surpris, Sam Bennett s’est montré le meilleur après un emballage préparé de main de maître par ses partenaires de Deceuninck-Quick Step. Au point que l’Irlandais mit du temps à récupérer de son effort.

“Mes équipiers tirent trop fort”, souriait le maillot vert de la course (et du Tour de France) entre deux apnées. “Les gars ont fait un super job et tout s’est déroulé parfaitement. J’étais très heureux de gagner la première étape, ensuite très déçu du deuxième sprint. Je voulais vraiment me refaire aujourd’hui. Maintenant je vais essayer de maintenir ma condition et ensuite me concentrer sur Milan-San Remo.”