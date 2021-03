En dépit de son aspect spectaculaire, la course d’ouverture wallonne s’est conclue par un sprint. Ils étaient 45 à se disputer la victoire samedi, 30 dimanche et encore 27 ce mardi. Autant une arrivée groupée était prévisible à Kuurne, autant il paraît surprenant que les costauds ne soient pas parvenus à lâcher la meute vers Ninove et Dour.

Le Samyn n’avait plus connu une arrivée avec un groupe de tête aussi fourni depuis 2014, à une époque où la course d’ouverture wallonne n’était pas aussi sélective et aussi garnie en pavés.