Lotto-Soudal doit à nouveau se passer des services de Caleb Ewan, ce mercredi. "C’est dommage, car Caleb était l’un des favoris de Bruges-La Panne ; c’est tout simplement l’un des meilleurs sprinters du monde", regrette son coéquipier, Sébastien Grignard. "Mais Arnaud De Lie sera là et il a déjà montré qu’il peut aller très vite."

Le Montois s’était bien mis à la planche, vendredi dernier, sur la Bredene Coxyde Classic, pour le jeune sprinter wallon. Et il n’hésitera pas non plus à bosser pour Arnaud De Lie ce mercredi. "Ce qu’il a réalisé pour ses débuts, chez les pros, c’est impressionnant", ajoute Sébastien Grignard, ex-vainqueur du DH Challenge Ekoï (à deux reprises), comme Arnaud De Lie. "Il m’a un peu surpris, car le niveau est toujours super élevé sur les premières courses de la saison. Il vient d’avoir 20 ans, mais il s’adapte rapidement et a déjà deux victoires à son palmarès. En plus, c’est vraiment facile de travailler pour lui en course. Surtout dans la bonne dynamique actuelle de notre équipe."