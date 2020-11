C’est une belle occasion qui s’offre ce samedi à quelques-uns de nos compatriotes, à commencer par Eli Iserbyt et Toon Aerts. Une de celles à ne pas laisser tomber : devenir champion d’Europe de cyclo-cross, ce dimanche aux Pays-Bas à Rosmalen (s’Hertogenbosch ou Bois-le-Duc). Les deux hommes dominent le début de saison, chacun ayant remporté trois succès et en l’absence des "routiers", Mathieu Van der Poel, triple tenant du titre, Wout Van Aert, Tom Pidcock, Tim Merlier et Gianni Vermeersch, qui n’ont pas encore repris dans les labourés, ils seront les principaux favoris à la conquête du premier maillot de l’hiver.