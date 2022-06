Luis Carlos Chia est un modeste coureur colombien de la formation Supergiros. Il dispute actuellement son tour national, où il a remporté la première étape avant de prendre la troisième place de la seconde. De quoi s'assurer de s'élancer avec le maillot jaune de leader, ce dimanche.Mais voilà, le troisième sprint massif en trois jours était rendu très particulier par l'énorme pluie qui s'abattait sur la ville de Monteria. Sous des trombes d'eau, Chia parvenait à sauter Oscar Quiroz sur la ligne. Pas peu fier de son exploit, il osait lever les bras et fêter son succès sur cette route très glissante. Et malgré ces conditions particulières, de nombreuses personnes attendaient les coureurs à même la route, 100 mètres après la ligne. Dont une spectatrice imprudente, percutée violemment par le vainqueur du jour.Il s'est avéré que cette dame n'était autre que l'épouse du maillot jaune. D'abord sonnée, comme on peut le voir sur les impressionnantes images ci-dessous, elle s'en sort finalement sans blessure grave après avoir passé plusieurs heures en observation à l'hôpital. Une fois rassuré, le coureur a pu prendre part à la cérémonie protocolaire.