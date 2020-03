Le champion d’Allemagne s’est imposé devant Teuns (2e) et Benoot (3e), grands animateurs de la finale.

En prélude à un Paris-Nice sur lequel il n’était initialement pas prévu (il devait enchaîner Strade Bianche et Tirreno-Adriatico avant leur annulation), Tiesj Benoot avait lancé que ce qui différenciait la Course au Soleil de celle des Deux Mers, c’est qu’il fallait y être un coureur plus complet pour espérer prétendre à un bon accessit final au moment de voir la Méditerranée. Dimanche, le coureur de chez Sunweb a illustré son discours théorique par une implacable démonstration pratique.