Le critérium d’avant Tour Down Under a lieu dimanche.

Ce n’est qu’un critérium, de 51 km à peine, et pourtant, la Schwalbe Classic n’est pas une course comme les autres. Pour la quinzième fois, elle lance en effet la saison au plus haut niveau. La course, prélude au Tour Down Under, qui débute mardi, désigne en effet le premier vainqueur de l’année dans une épreuve réunissant des coureurs du WorldTour.

Ce critérium, disputé sur 30 tours d’un circuit de 1 700 mètres tracé dans les rues du centre d’Adélaïde, en Australie, est toujours l’affaire des sprinters. McEwen, Greipel, Kittel, Sagan ou Ewan l’ont inscrit au moins une fois à leur tableau de chasse. Le sprinter de Lotto-Soudal sera ce dimanche un des favoris face à plusieurs de ses rivaux, Sam Bennett, Elia Viviani, André Greipel, Giacomo Nizzolo, Alberto Dainese, Kristoffer Halvorsen ou Jasper Philipsen.

Il sera cette année couru alors que l’Australie est la proie des incendies qui ravagent une grande partie de son territoire depuis plus de six mois. D’ailleurs, si ceux-ci ne menacent pas l’organisation des courses, les prix du critérium seront versés aux victimes, alors que des sponsors, équipementiers et équipes ont appelé leurs supporters à apporter eux aussi leur aide aux sinistrés.