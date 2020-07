Il y aura un coureur wallon en plus chez les pros la saison prochaine. Avec Sébastien Grignard. Le jeune coureur de 21 ans a signé pour deux ans chez Lotto-Soudal, passant de la structure espoirs de l’équipe belge à son effectif World Tour. "C’est un rêve d’enfant qui se réalise" , se réjouit ce jeune coureur de Ghlin. "Et c’est aussi un énorme soulagement. Car en cette année marquée par la pandémie de coronavirus, les places chez les pros vont être très chères."

(...)