La Settimana Internazionale Coppi e Bartali a connu un nouveau changement de leader à l’issue de la 2e étape, après Jakub Mareczko et Mark Cavendish lors des deux premières demi-étapes, c’est Jonas Vingegaard qui s’est emparé de la tête du classement général. Le Danois de Jumbo-Visma a fait coup double à Sogliano al Rubicone où il a devancé Ivan Sosa et un peloton scindé en une multitude de petits groupes. L’étape, partie de Riccione, était constituée d’une partie en ligne suivie de quatre tours d’un circuit de 23,6 kilomètres dans lequel se trouvait la côte menant à la ligne d’arrivée (3,6 kilomètres à 6,4 %). Il restait 9 kilomètres quand Mauri Vansevenant attaqua en compagnie de Juan Ayuso. Après avoir compté une demi-minute d‘avantage, le duo allait pourtant être repris et Vansevenant débordé à 500 mètres de l’arrivée, en toute fin d’étape où Jonas Vingegaard se montra le plus rapide.

Rien n’est joué avec dix coureurs en 30 secondes et vingt en une minute.