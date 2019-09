Le Danois n'était pas du tout favori dans une échappée avec Trentin et Van der Poel. Le premier a loupé son sprint alors que le second a subi une fringale à 12 kilomètres du but.



Cela semblait être du tout cuit pour le Néerlandais, grand favori de la course. Il était dans un groupe de tête avec Trentin, Moscon, Kung, et Pedersen, alors que les Belges et les Français avaient couru à l'envers et semblaient simplement moins forts. C'était sans compter sur un coup de fringale au moment le moins attendu, puisque Van der Poel explosait sur un simple faux plat, à douze kilomètres du but.



Trentin semblait alors avoir course gagnée, face à Pedersen et Kung qui étaient épuisés. Les deux hommes avaient fait ce que les Belges auraient du faire: anticiper et attaquer avant Van der Poel, que seul Trentin avait pu suivre lorsque le Néerlandais est sorti du ​ peloton. Mais dans le sprint à trois, le Danois surprenait un Trentin qui lançait son effort aux 200 mètres avant de se rasseoir sur sa machine, épuisé.





