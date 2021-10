Comme beaucoup de coureurs belges, Sep Vanmarcke a longtemps rêvé pouvoir conquérir sa sélection pour le Mondial de Louvain. Ses multiples chutes et son abandon à la Vuelta ont fini par enterrer définitivement les espoirs du Flandrien. Ses blessures guéries, l’ancien vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad et de la Bretagne Classic s’est alors tourné vers Paris-Roubaix et la fin de saison.

Dimanche dernier, sur les routes de l’Enfer du Nord, le coureur d’Israël Start-Up Nation a une fois encore été freiné par des incidents à répétition.

"Trois crevaisons, dont deux lentes, deux changements de vélo et une chute, égrainait-il ce mardi, à Binche. Un coureur de Wallonie-Bruxelles est tombé juste devant moi, c’était impossible de l’éviter. Ensuite, j’ai encore eu un problème avec ma selle qui piquait du nez. Ça fait partie de la course, on ne peut rien faire."