Sep Vanmarcke n’est pas cité comme un des grands favoris de ce dimanche, au contraire des inévitables Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, les deux as du cylocross qui vont certainement s’en donner à coeur joie sur les pavés. Sep Vanmarcke n’a d’ailleurs plus gagné depuis deux ans, depuis la Bretagne Classic 2019. Mais il sera un client, ce dimanche. Un otusider qui rêve de saisir l’opportunité (...)