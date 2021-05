Sept ans plus tard, la spectatrice violemment percutée par Vansummeren au Tour des Flandres est reconnue responsable (VIDEO) Cyclisme La Rédaction Marie-Claire Moreels, heurtée de plein fouet par le coureur, avait dû être placée dans un coma artificiel. © Belga

Le Tour des Flandres 2014 avait bien mal débuté, avec un effroyable accident impliquant le coureur belge Johan Vansummeren, en tout début de course. Le vainqueur de Paris-Roubaix 2011 n'avait pas vu un ilot directionnel, sur lequel avaient pris place quelques spectateurs.



Le choc avait été violent. Si le coureur s'en sortait avec un simple abandon et sans fracture, la spectatrice, elle, avait été plongée dans un coma artificiel pendant plusieurs jours et a gardé de lourdes séquelles puisqu'elle est désormais en fauteuil roulant et a perdu l'usage de la parole.



Classée au pénal, l'affaire vient d'être jugée au civil. Et comme nous l'apprennent nos confrères du Laatste Nieuws, Marie-Claire Moreels a été reconnue responsable de l'accident à 66%. Le dernier tiers de la responsabilité revenant à l'organisation.