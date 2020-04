Le jeune prodige s'est offert une longue sortie d'entraînement, ce dimanche.

230 kilomètres en sept heures de vélo, soit presque 33 kilomètres/heure de moyenne: voilà la longue sortie d'entraînement que s'est imposé Remco Evenepoel, ce dimanche. Le Brabançon a profité du soleil pour s'aventurer dans plusieurs monts flandriens et rouler sur les pavés. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il préfère. Mais après tout, s'il y a bien un jour dans l'année où il peut se l'imposer, c'est le jour de Paris-Roubaix.Et puis, cette longue sortie lui a permis de s'offrir un bon barbecue "comme récompense" sans avoir à trop compter les calories.A ce rythme-là, si le confinement devait s'étendre, Remco deviendrait bien vite un as des pavés. Pour l’entraînement en altitude, par contre, on repassera...