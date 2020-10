Serge Pauwels prend sa retraite ! Cyclisme N. Ch. avec Belga Le coureur belge de 36 ans raccroche le vélo ! © Belga

On l'a souvent vu à l'attaque dans le Tour de France ces dernières années. Il faisait également partie de l'équipe nationale belge, avec laquelle il a aidé Greg Van Avermaet à décrocher son titre olympique en 2016. Serge Pauwels a décidé de mettre un terme à sa carrière à 36 ans, alors que son contrat avec CCC arrivait à son terme cette année.



"Pendant 15 ans, j'ai eu la chance de poursuivre mes rêves dans le cyclisme au plus haut niveau. Il est maintenant temps de mettre fin à ce cycle, de se remémorer de grands souvenirs et de réaliser que le voyage lui-même était le rêve. Merci à ma famille, mes amis, mes fans, mes coéquipiers et le personnel de l'équipe pour leur soutien !", a écrit l'intéressé sur Twitter.



Ses plus beaux succès sont une étape du Giro (en 2009) et le classement général du Tour du Yorkshire en 2017. On l'avait également vu prendre la 2e place de l'étape du Mont Ventoux derrière Thomas De Gendt en 2016 (la fameuse étape durant laquelle Froome s'est offert un petit footing en pleine ascension) et terminer à la 13e place du classement général de la Grande Boucle en 2015.