Moscon ? J’aurais pu le taper après son geste à mon encontre, mais j’ai très vite compris que la meilleure chose que j’avais alors à faire, c’était de remonter sur mon vélo pour poursuivre la course. Tout le monde sait désormais qui est ce gars ; ce n’est pas la première fois qu’il agit de manière totalement inappropriée. Si vous faisiez un sondage au sein du peloton, 90 % des échos que vous recevriez à son sujet seraient négatifs… Je crois que ces comportements sont le reflet de sa personnalité, il est comme ça et ne changera pas." Dernière victime en date du coureur de la formation Ineos, Jens Debusschere avait le verbe dur au soir de la dernière édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il faut dire que le Roularien a dû se demander si, à 65 kilomètres de l’arrivée de la semi-classique du week-end d’ouverture de la saison belge, il était tombé dans un fossé de la campagne flandrienne ou au milieu des coups les plus bas d’une bataille rangée.

(...)