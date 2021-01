Marco Pantani est mort deux fois. L’un des plus grands grimpeurs de l’histoire du cyclisme, aussi adulé par les tifosi que les campionnissimi les plus légendaires, s’est éteint le samedi 14 février 2004 dans la chambre de l’Hotel-Résidence Les Rose à Rimini.

Tel un ange déchu, le coureur romagnol avait déjà plongé dans les abîmes du néant un peu moins de cinq ans plus tôt. Précisément, le 5 juin 1999, à Madona di Campiglio. Celui auquel ses violentes envolées en montagne avaient valu le surnom d’il Pirata (le Pirate) dominait largement le Giro qu’il avait déjà remporté un an plus tôt.

(...)