Ses parents, Gilbert, Bolt: Evenepoel parle de ses héros © Belga Cyclisme N. Ch.

Pour nos confrères de Cyclingnews, Remco Evenepoel a été invité à dresser la liste de ses "héros". Voici comment le Brabançon s'est lancé dans l'exercice: "Tous les héros ne portent pas de capes. Ni de lycra. Les personnes que je cite ici ont simplement été des sources d'inspiration, de plusieurs manières. Ce ne sont pas tous des sportifs..."



En effet, le vainqueur de la Clasica San Sebastian 2019 a mis ses parents tout en haut de la liste: "Ils travaillent tous les deux à temps plein mais quand j'étais plus jeune, ils ont remué ciel et terre pour m'aider en tant qu'athlète. Notamment quand je jouais au PSV Eindhoven, en s'infligeant plusieurs trajets de 180 kilomètres chaque semaine pendant de longs mois. C'est un peu facile maintenant que je suis plus âgé et donc plus autonome."



En deuxième position sur sa liste, Remco place un certain... Philippe Gilbert: "Je me souviens surtout de son titre mondial en 2012. J'avais 12 ans et à partir de là, j'ai suivi sa carrière d'encore plus près. Depuis, je l'ai rencontré et nous avons couru ensemble. Nous sommes devenus amis. Ce n'est pas seulement un champion sur le vélo... il se donne à 100% pour chaque objectif, même dans la vie de tous les jours. Je me souviens de la façon dont il m'a notamment soutenu dans certaines courses, comme lors du championnat de Belgique lorsque j'étais dans l'échappée. Quand Phil sent qu'un autre gars de l'équipe peut gagner, il le soutient à 100%."



Et puis, il y a Usain Bolt: "Une superstar. Je me souviens des JO de Pékin et Londres. Cela m'a donné envie de faire quelque chose de similaire. Se hisser au sommet, mais aussi y rester longtemps. Moi, je ne suis pas encore au sommet. Il y a un long chemin à parcourir..."



Avant de rendre hommage à son équipe "Tout le monde fait une différence, de Patrick Lefevere aux mécaniciens, soigneurs et attachés de presse" mais aussi aux coureurs qui ne sont plus là: "Certains ont perdu tragiquement la vie sur les routes. Je pense encore à eux, nous ne les oublions pas."