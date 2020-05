L'Américain avait fait le forcing pour empêcher l'Italien d'aller dans une échappée, sur le Tour de France 2004.

S’il a la dent dure, et même très dure, à l’encontre de son ancien coéquipier Floyd Landis, qui a provoqué sa chute, Lance Armstrong n’a pas le même discours par rapport à Filippo Simeoni. Les deux hommes ont été en conflit. En 2004, le Boss avait annihilé une attaque de l’Italien sur la 18e étape du Tour de France, n’acceptant pas que ce dernier ait témoigné contre le sulfureux médecin Michele Ferrari.

Le Texan a même été s’excuser auprès de l’ancien coureur de Domina Vacanze. C’était en 2013. "Il m’a contacté par téléphone et nous avons pris rendez-vous" , a-t-il déclaré à Il Giornale . "Nous avons discuté une heure. J’ai écouté ses excuses, sincères. De mon côté, je lui ai expliqué mes tourments de l’époque, ma colère et la douleur de ce qu’il m’avait fait subir. Il avait voulu me donner une leçon, une humiliation publique. Et il l’a fait. J’ai été insulté par des collègues…"

Mais l’ancien champion d’Italie a depuis tourné la page. Et accepté les excuses du champion déchu. "Il a payé, il a perdu sa réputation, ses sept Tours de France, et tout le monde mérite une seconde chance".