Avec sa barbe et son accent américain, il a l’air d’un guitariste d’un groupe de rock débarqué des USA. Mais ce n’est pas avec des accords et des refrains que Quinn Simmons s’est fait connaître : il réserve ses plus belles mélodies à son vélo. Ce natif du Colorado est le plus jeune coureur du WorldTour. Et il suit la même trajectoire qu’un certain Remco Evenepoel.

Il lui a d’ailleurs succédé au palmarès du championnat du monde des juniors, l’an passé, sur le parcours exigeant du Yorkshire. Après avoir dominé la saison des 17 et 18 ans en 2019, lui qui a notamment remporté Gand-Wevelgem, le Rublieland, l’Empereur des juniors ou une autre épreuve internationale aux Pays-Bas, sans oublier ses titres de champion des États-Unis. Comme le grand talent belge, Quinn Simmons a décidé de sauter la catégorie des espoirs et de directement arriver chez les pros. Dans le WorldTour, chez Trek-Segafredo.



(...)